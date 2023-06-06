"Страна" поговорила с экспертами о последствиях прорыва Каховской дамбы россиянами, что в ЕС назвали военным преступлением.

Руководитель проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев



"Максимальный уровень воды в Днепре ожидается уже сегодня. Затем вода пойдет на спад, но очень медленно. Процесс может занять несколько месяцев. Ситуация более-менее стабилизируется, в лучшем случае, к концу лета.



На работе ГЭС по Днепровскому каскаду ситуация с Каховской гидроэлектростанцией, конечно же, тоже скажется. Нужно будет пересматривать весь режим функционирования гидроэнергетики выше по течению Днепра. Но алгоритмы на случай разных сценариев (в том числе на случай аварии на какой-либо ГЭС по каскаду) у Укргидроэнерго есть. Поэтому критических последствий для отечественной гидроэнергетики быть не должно. Ожидается снижение объемов генерации, но оно и так всегда происходит летом.



Что касается ЗАЭС, то, мягко говоря, удивляют появившиеся якобы "экспертные мнения" с прогнозами об апокалипсисе. Для ЗАЭС проблема номер один - это перебои с электропитанием, которые возникают из-за обстрелов линий.



Воды в пруде-охладителе ЗАЭС на сегодня достаточно, хотя, конечно же, этот вопрос нужно держать на контроле.



Но в целом подрыв Каховской ГЭС - это грандиозная экологическая катастрофа, каких Европа давно не видела. Огромнейшая плоская как стекло территория будет залита водой, а это затопление канализационных коллекторов, хранилищ токсических отходов на промышленных предприятиях, полигонов бытовых отходов, гибель животных.



Это самый настоящий экоцид, последствия которого пока сложно даже осознать — биосферные заповедники, огромные территории сельхозугодий - все это исчезнет на годы".

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук



"В южных регионах придется пересмотреть всю внутреннюю систему распределения электроэнергии. С учетом подтоплений нужно будет менять конфигурацию ЛЭП, прокладывать новые линии. Поэтому на какое-то время возможны проблемы с электроснабжением целых районов.



Непонятно, что будет с водой по всему Днепровскому каскаду, так, по сути, меняется его конфигурация. Укргидроэнерго придется пересмотреть режимы слива воды на ГЭС по Днепровскому каскаду. Но, если все будет сделано правильно, на работе гидроэнергетики это не должно отразиться. В Укргидроэнерго предусмотрено несколько режимов слива воды, в том числе на случай резкого поднятия ее уровня".

Экс-работник ЧАЭС, специалист по ядерной энергетике Александр Купный

О работе Запорожской АЭС после прорыва дамбы в Новой Каховке можно забыть на ближайшие годы, сказал Купный. По его мнению, прорыв может привести к снижению работоспособности ГЭС по всему Днепровскому каскаду.

"Для Запорожской АЭС подрыв плотины Каховской ГЭС на данный момент не должен привести к критическим последствиям. Прудоохладитель ЗАЭС имеет свою дамбу, уровень воды поддерживается на отметке в 18 метров, что выше, чем по Каховке (там порядка 17 метров).

За счет собственной плотины и шлюза дамба прудоохладителя ЗАЭС остается работоспособной.

Кроме того, в прудоохладителе содержится техническая вода, которая используется для охлаждения конденсатора турбин ЗАЭС. А так как станция не работает, эта вода в последнее время не использовалась. Часть воды идет на химводоочистку на ЗАЭС, но она очень незначительна.

Для охлаждения активной зоны реактора ЗАЭС вода из прудоохладителя вообще не используется - там свой замкнутый контур и своя вода.

При этом все равно нужно очень пристально следить за состоянием дамбы пруда-охладителя и шлюзов. А о работе ЗАЭС на ближайшие годы придется забыть. Сильно сомневаюсь, что МАГАТЭ даст разрешение на запуск станции без достаточной подпитки прудоохладителя, а она после подрыва Каховской ГЭС невозможна. Разве что придется проложить дополнительные трубы в ту часть Каховского водохранилища, которая останется с водой и оттуда качать воду на ЗАЭС.

Будут последствия для работы всей системы ГЭС по Днепровскому каскаду. Гидроэнергетики будут вынуждены придерживать спуск воды выше по Днепру, так как нет Каховской плотины по низу Днепра. И выбирать такой режим спуска воды, чтобы поток не был слишком интенсивным. Это может привести к снижению работоспособности ГЭС по всему Днепровскому каскаду. Плюс за счет сдерживания воды сверху по Днепру возможны подтопления отдельных населенных пунктов - выше Вышгорода и в районе Славутича может подняться уровень воды. Также будет дополнительный напор воды на плотину Киевской ГЭС. Разрушить ее не так просто, но вот появление дополнительных трещин исключить нельзя.

В самом регионе Каховского водохранилища ситуация гораздо сложнее. В том числе с водоснабжением. К примеру, водоснабжение Бердянска на 80-90% зависит от днепровской воды. Мелитополя - на 30-40%, поэтому полноценное водоснабжение возможно только после восстановление дамбы на Каховской ГЭС. Укргидроэнерго заявило, что оно невозможно, но, думаю, это скорее эмоциональное заявление. Восстановить, конечно, все можно. Но трудно даже представить, сколько на это понадобится времени и денег", - говорит Александр Купный.