Во вторник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по разрушению Каховской ГЭС.

Он подтвердил, что 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления.

"Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища", - заявил президент.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге ограничивают потребление воды для населения и промышленности, в магазинах выстроились очереди.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала все, что известно о разрушении Каховской ГЭС и какие будут последствия для ситуации на фронте.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.