После подрыва Каховской ГЭС председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован этим и назвал подрыв военным преступлением.

"Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу в Новой Каховке. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы будем привлекать к ответственности Россию и ее марионеток", – написал глава Европейского совета в Twitter во вторник.

Он сообщил, что этот вопрос будут обсуждать в Еврсовете в июне. В частности, будет предложена дополнительная помощь затопленным районам.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

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