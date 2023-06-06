Советник главы Офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что ВСУ может скорректировать свои планы контрнаступления из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом он заявил в эфире Breakfast Show.

При этом стратегически это ничего не изменит, а наоборот - побуждает желание скорее деоккупировать Украину, отметил он.

Подоляк озвучивает информацию, что подорвать Каховскую ГЭС могла 205 мотострелковая часть ВС РФ.

А глава пресс-центра оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, что подрыв ГЭС в большей мере угрожает не подконтрольному Украине правому берегу Херсонской области (где находится и Херсон), а левому берегу - подконтрольному РФ.

"Поняв, что они натворили, сейчас сами эвакуируются, потому что, в первую очередь, пострадает левый берег, поскольку он географически ниже и, соответственно, первая часть воды, затопление, придется именно туда", - рассказала Гуменюк.

Ситуацию с ГЭС и военные последствия разрушения дамбы мы анализировали в отельном материале.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.