Из-за разрушения Каховской ГЭС есть угроза затопления 80 населенных пунктов.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

Также, по его словам, "разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для юга нашего государства".

"В настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев", - добавил премьер.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

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