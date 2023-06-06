Снижение уровня воды в Днепре, которое началось в Запорожской области, может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом", комментируя разрушение дамбы Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище, где расположена атомная станция, начал падать.

Вода необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности.

При этом на данный момент вода есть в нужном количестве.

"Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", - говорят в "Энергоатоме".

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

А глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщил, что пик подтопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС ожидается примерно к 11 часам.