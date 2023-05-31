​​Последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС могут привести к опустошению большей части Европы, России и Средиземноморья.

Такое мнение высказали телеканалу Sky работники ЗАЭС, которых опросили журналисты.

"Уровень радиоактивного загрязнения, а главное площадь заражения составят тысячи квадратных километров суши и моря… это будет намного, намного хуже, чем на Фукусиме, и хуже, чем в Чернобыле", – сказал один из работников.

Также они рассказали, что до войны на станции работало 11 тысяч человек, а сейчас около 3,5 тысяч, что в свою очередь приводит к ненадлежащему обслуживанию резервных генераторов.

"Тот же дефицит ремонтных рабочих, которые реально могут обслуживать и устранять неполадки. Качество рабочих ниже, потому что квалифицированные кадры ушли. Так что в целом ситуация здесь ухудшается", – сказал один из работников.

При этом они говорят, что на ЗАЭС значительно увеличилось количество российских военных.

"Полтора месяца назад на электростанции было в два раза меньше войск, а сейчас их в два раза больше, а значит, они точно готовятся к контрнаступлению ВСУ", – сказал работник станции телеканалу.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опубликовал пять принципов ядерной безопасности Запорожской АЭС на заседании Совбеза ООН, среди которых: не должно быть никаких атак на станцию; ЗАЭС не должна использоваться в качестве хранилища или базы для танков, тяжелого вооружения, боеприпасов или личного состава; нельзя подвергать риску электроснабжение станции; все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или актов саботажа; не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Неделю назад "Энергоатом" заявил, что россияне обстреляли контролируемую ими АЭС.