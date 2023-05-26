Вскоре после того как украинская разведка заявила о том, что россияне в ближайшие часы готовят провокацию на Запорожской АЭС, с аналогичным обвинением, но уже в адрес Украины выступил представитель назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов.

"Киев может в ближайшее время устроить провокацию на ЗАЭС и обвинить в ней РФ с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции", – утверждает Рогов.

Напомним, украинская военная разведка утверждает, что россияне скоро имитируют аварию на Запорожской атомной электростанции с целью добиться остановки боевых действий в Украине. По данным ГУР, чтобы скрыть свои действия, россияне сорвали запланированную ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ.

Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на ЗАЭС и призвал к срочным действиям.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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