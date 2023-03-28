Ситуация на Запорожской АЭС - очень опасная и очень нестабильная.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии Reuters.

Он напомнил, что с момента начала войны АЭС отключалась от внешнего источника питания шесть раз, что вынуждало аварийные дизель-генераторы включаться для охлаждения его реакторов.

Гросси также заявил, что еще одной потенциальной опасностью является уровень воды в близлежащем водохранилище. Вода, поступающая из резервуара, используется для охлаждения реакторов.

"Если уровень водохранилища опустится ниже определенного уровня, у нас не будет воды для охлаждения реакторов, и мы видели, особенно в январе, что уровень воды значительно снижался. Он как-то восстановился за последние несколько недель", – сказал глава МАГАТЭ.

Он добавил, что в регионе усилилась военная активность, не вдаваясь в подробности.

При этом Гросси сказал, что его идея заключить сделку по созданию демилитаризированной зоны вокруг станции все еще в силе и что он корректирует предложения, чтобы совершить прорыв.

"Я уверен, что можно было бы установить какую-то форму защиты, возможно, акцентируя внимание не столько на идее зоны, сколько на самой защите: что люди должны делать или не должны делать для защиты АЭС", - добавил глава МАГАТЭ.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ собирается посетить Запорожскую АЭС.

Также сообщалось, что вчера президент Украины Владимир Зеленский встретился с Рафаэлем Гросси. Стороны подробно рассмотрели ситуацию на Запорожской АЭС.