Владимир Зеленский опубликовал видео встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Ролик президент обнародовал в своем телеграм-канале.

"Обсудили последствия российских ракетных ударов по Днепровской гидроэлектростанции. Пообщались о мерах, предпринимаемых для защиты ДнепроГЭС в случае последующих атак российского агрессора", - написал Зеленский.

Также, по его словам, стороны подробно рассмотрели ситуацию на Запорожской АЭС.

"Без немедленного вывода российских войск и персонала из ЗАЭС и близлежащих территорий какие-либо инициативы по восстановлению ядерной безопасности и защищенности обречены на неудачу. Благодарен Рафаэлю Гросси за поддержку в вопросах, связанных с обеспечением безопасности объектов ядерной энергетики в Украине", - говорится в записи.

Ранее мы публиковали подробности встречи Зеленского и Гросси.

Напомним, что в планах Гросси также посетить Запорожскую атомную электростанцию, на которой вот уже семь месяцев присутствуют эксперты МАГАТЭ, однако ситуация на объекте продолжает оставаться нестабильной.