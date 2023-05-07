Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал все более непредсказуемой и опасной ситуацию на Запорожской АЭС. Накануне все шесть энергоблоков станции были остановлены.

"Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности и сохранности, с которыми сталкивается АЭС. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии", - цитирует Гросси пресс-служба МАГАТЭ.

По данным агентства, в последнее время наблюдалось увеличение военного присутствия и активности на линии фронта.

"Эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы, в том числе поздно вечером в эту пятницу", - заявил Гросси.

Ранее СМИ писали, что в ООН считают провальной инициативу МАГАТЭ с созданием зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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