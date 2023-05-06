Россияне опровергают информацию о полной остановке всех блоков захваченной Запорожской АЭС, о чем сегодня заявлял назначенный РФ "директор" атомной электростанции Юрий Черничук.

Представитель назначенных Россией "властей" Владимир Рогов говорит, что заявление российского "руководства" ЗАЭС было неправильно интерпретировано.

Он заявляет, что шестой блок АЭС был ещё несколько недель назад переведён из состояния "горячий останов" в "холодный останов" в связи с окончанием отопительного сезона.

Сейчас все шесть блоков станции остановлены: четыре блока находятся в состоянии "холодный останов", один - "горячий останов" и еще один - "останов для ремонта".

Напомним, в украинском "Энергоатоме" также опровергли заявление о полной остановке всех блоков Запорожской АЭС. В заявлении компании отмечается, что по состоянию на сегодня в работе захваченной россиянами Запорожской АЭС не произошло никаких изменений.

Станция не производит электроэнергию, а потребляет ее из украинской электросистемы для обеспечения собственных потребностей.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС опасная и нестабильная.