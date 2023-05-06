По состоянию на субботу, 6 мая, все блоки Запорожской атомной электростанции остановлены.

Об этом заявил назначенный россиянами "директор" АЭС Юрий Черничук. Его заявление приводится в телеграм-канале ЗАЭС.

"Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — говорится в заявлении Черничука.

Ранее советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что никаких распоряжений об эвакуации сотрудников Запорожской АЭС не поступало.

Кроме того, недавно The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что в Организации Объединенных Наций (ООН) считают, что инициатива Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС потерпела неудачу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

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