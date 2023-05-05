Подводим итоги 436-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Главная новость дня - заявления Пригожина по Бахмуту.

Ночью куратор "Вагнера" сделал очередной жесткий выпад в адрес российского военного руководства. Он выпустил видео, где показал трупы убитых "вагнеровцев", обвинив министра обороны и главу генштаба РФ в их смертях.

"Шойгу! Герасимов! Где, с...ка, боеприпасы?", - заявил он в камеру.

Затем Пригожин выложил коллективное обращение от имени всей ЧВК, где заявил, что 10 мая выводит "Вагнер" с позиций в Бахмуте и передает их минобороны РФ. По его словам, наемники уйдут в тыловые лагеря, чтобы "зализать раны".

Подробно о ситуации вокруг заявления Пригожина мы писали здесь.

Сейчас разберем, что происходит в самом Бахмуте на фоне этого скандала.

Сразу скажем, что с украинской стороны заявления Пригожина вызвали довольно большой скепсис.

В ВСУ заявили, что у "Вагнера" кончаются не боеприпасы, а люди. А в ГУР сказали, что Пригожин на самом деле не будет выводить ЧВК из Бахмута.

"Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание - захватить Бахмут к 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово", - заявил представитель разведки Андрей Черняк.

О том же говорит и замминистра обороны Украины Анна Маляр - по ее словам, Россия попытается взять Бахмут к 9 мая, стягивая туда "вагнеровцев" с других направлений.

По данным украинской стороны, в Бахмуте сейчас продолжаются тяжелые бои. За последние сутки в городе произошло 43 боестолкновения и 520 обстрелов разными калибрами.

Это видно и по спутниковым снимкам. Над западной частью города заметно сильное задымление - что говорит об интенсивном расходовании снарядов, которых, по версии Пригожина, большой дефицит. Что, как мы уже писали, не подтверждают бойцы ВСУ - они заявляют, что интенсивность обстрелов в последнее время не снижалась.

Сама же ЧВК сегодня сообщала, что продолжается штурм украинских позиций по улице Освободителей Донбасса, по ним наносятся авиаудары и бьет артиллерия. Также заявляется, что "Вагнер" обстреливает позиции ВСУ в районе Часов Яра и Ивановского.

Также российские военные паблики со вчерашнего дня заявляют о подрыве одного из мостов у Часов Яра на одной из дорог, по которой шло снабжение Бахмута. Пишут, что это Канальский мост. Его точное местоположение пока не установлено. Но сегодня минобороны РФ заявило также, что мост уничтожен. Украина этого не подтверждала.

То есть пока что идут достаточно интенсивные бои, при которых, как подтверждает и сам "Вагнер", с российской стороны применяется и артиллерия, и авиация. И признаков отвода российских подразделений нет. Правда, Пригожин угрожает это сделать 10 мая. То есть, через 5 дней.

А до того времени ситуацию могут разрулить как минимум тремя способами.

Во-первых, пойти на уступки Пригожину. А хочет он явно не снаряды, а смены руководства минобороны РФ. Именно для этого он и выбрал момент для объявления своего ультиматума - накануне контрнаступления ВСУ, когда, как вероятно считает Пригожин, российская власть не сможет ему отказать из-за опасений проблем на фронте. Но если российская власть пойдет на выполнение его требований по смене командования армии РФ, то это будет означать, что Пригожин и дальше сможет шантажировать Путина "уходом с фронта", добиваясь решения каких-то своих вопросов. Кроме того, это может сказаться и на дисциплине во всей российской армии, где отдельные подразделения также будут пытаться подобно Пригожину качать права перед командованием.

Во-вторых, приструнить в жесткой форме Пригожина, заставив его перестать дискредитировать командование российской армии. В таком случае он может заявить, что "ситуация уже разрешена и из Бахмута я не ухожу".

В-третьих, Кремль может не делать ничего, "подвесив" вопрос. При этом договорившись с Пригожиным, например, что он завешает захват Бахмута, а потом его отправляют на вольные хлеба в Африку. Или прийти еще к какому-то компромиссу.

А теперь к другим событиям на фронте. По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник пытался наступать в районе Белогоровки и на юго-западной окраине Спорного.

К западу от Донецка отражены многочисленные атаки противника у Марьинки. Также "Институт изучения войны" сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки)".

В Донецкой области продолжились ракетные удары по основным логистическим пунктам ВСУ - Краматорску, Славянску, а также Курахово, где, судя по всему, опять поразили ТЭС.

В Украине ждут более массированных ракетных ударов. Противник продолжает тактику истощения украинской ПВО, что указывает на подготовку "к чему-то более мощному", сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В частности, РФ продолжает применять комбинированные удары с воздуха, с акватории и с помощью беспилотников. А российские корабли в Черном море постоянно меняют место базирования, свой количественный и качественный состав.

Дроны, Кремль и "Байрактар"

Продолжается история с последствиями атаки беспилотников на Кремль.

Сегодня в западной прессе начались допущения, что к ней причастна Украина. Об этом написала Financial Times со ссылкой на ряд источников и экспертов.

Они указывают на несостоятельность версии об инсценировке этих ударов самой Россией. В этом случае Москва бы показала неспособность защитить страну, что бьет по авторитету Путина. "У меня есть сомнения по поводу операции под чужим флагом, поскольку политический ущерб для Путина огромен", - сказал западный дипломат на условиях анонимности.

Другой западный военный заявил газете, что Киев имел средства поражения Кремля.

"Украина показала, что она может взять с полки коммерческий продукт, масштабировать его и затем творчески использовать его с летальными целями. И предыдущие атаки Украины с помощью беспилотных аппаратов показали, как трудно защищаться от таких ударов", - считает источник.

Американский военный эксперт Майкл Кофман полагает, что Украина к операции "как минимум косвенно причастна", и цель была в том, чтобы "продемонстрировать уязвимость России". При этом, по его словам, "американская администрация не всегда позитивно смотрит на удары по российской территории".

Также газета напоминает, что в утечках американской разведки говорилось о намерении ГУР нанести серию ударов по Москве. При этом издание приводит мнение, что скорее всего запущены дроны были с российской территории.

В России сегодня продолжили говорить о том, что на эту атаку будет дан ответ. Как заявил глава МИД Лавров - "конкретными действиями". "Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много - есть такая пословица: "Русские долго запрягают" и так далее", - сказал российский министр.

В то же время продолжились другие атаки в РФ. На территории НПЗ Ильский в Краснодарском крае, где в ночь на 4 мая горел резервуар с топливом, снова взрыв и пожар. По версии одних телеграм-каналов, это была опять атака дрона. Другие же пишут, что работала диверсионная группа, которую задержали. Обе версии не подтверждены.

Странная история с дронами произошла вчера и в Киеве. Над центром столицы вчера сбили "Байрактар" - то есть, украинский, а не российский беспилотник.

Сперва жители и телеграм-каналы заметили дрон, который летит прямо над центром (его было видно и с Крещатика). Затем его сбила ракета - судя по раскадровкам видео, стреляли с крыши одного из высотных зданий. Обломки дрона вызвали пожар в центре столицы, но никто не пострадал.

Сразу после первых фотографий дрона, появились догадки, что это "Байрактар".

Позже власти подтвердили это официально. "В Киевской области во время планового полета потерял управление беспилотник Bayraktar TB2", – сообщило командование Воздушных сил.

Было принято решение уничтожить его: "Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!".

По мнению военных, речь идет о технической неисправности, но окончательные причины пока устанавливаются. В соцсетях же обсуждают, почему было решено сбивать дрон над столицей, а не дождаться пока он улетит за пределы города. Ведь если дрон просто потерял управление, было бы логично дождаться, пока он отлетит подальше от центра или жилой застройки, после чего и сбивать.

Одна из версий - изначально не разобрались, что это украинский беспилотник и решили его сбивать, полагая, что он заходит на какую-то цель.

Вторая версия - военные опасались, что контроль над "Байрактаром" перехватили россияне, и он опять-таки может ударить по какому-то объекту.

К слову, Рада приняла уже в первом чтении законопроект, который позволяет полиции и Нацгвардии сбивать любые дроны, которые им показались подозрительными.

"Предлагается предоставить право нацгвардейцам и полицейским уничтожать беспилотники, если есть основания полагать, что дрон используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни и здоровью, правам и свободам людей", - говорится в документе.

За нарушение правил использования БПЛА предполагаются штрафы от 1020 до 6,8 тысяч гривен.

За повторное нарушение - от 6,8 тыс. до 8,5 тыс. грн с конфискацией беспилотника.

Контрнаступление

Сегодня с захваченных территорий поступила интересная новость. Назначенный россиянами "глава Запорожской области" Балицкий объявил о частичной эвакуации жителей 18 прифронтовых населенных пунктов.

А именно: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.



Примечательно, что эвакуация начнется даже из таких крупных городов как Энергодар. Это значит, что россияне ожидают атаки ВСУ в этом районе.

Также видно, что линия отселения тянется от Каховского водохранилища до границ Донецкой области. То есть, наступления украинских сил ожидают и на Бердянск, и на Мариуполь.

Отметим, что бердянское направление часто обсуждается в военных телеграм-каналах как наиболее перспективное в качестве атаки - там вплоть побережья нет крупных городских агломераций, которые надо штурмовать, и дороги открыты до Бердянска. И на этом направлении расстояние от линии фронта до Азовского моря короче, чем со стороны Запорожья.

Еще одна новость из серии "подготовка к наступлению ВСУ" - призыв главы Николаевской ОВА Виталия Кима к населению области в ближайшие дни не снимать перемещения украинских войск.

В западных СМИ пишут, что война в Украине приближается к крупной эскалации.

"Это будет очень жаркая весна для Украины, боевые действия вступят в новую, более интенсивную фазу, которая может решить исход этой ужасной войны", - пишет обозреватель The Washington Post и автор CNN, журналист-международник Фрида Гитис.

Причем, по ее мнению, для Украины фатальной может стать не только неудача в контрнаступлении, но и "минимально успешная операция".

"Это может привести к краху надежд Украины на сохранение своей территории", - считает Гитис, которую цитирует CNN.

"Украина готовилась к тому, что предстоящая кампания преобразит войну и даст Киеву преимущество. Если этого не произойдет, его сторонники на Западе могут потерять терпение и потребовать от Киева уступок Москве", - заявляет автор.