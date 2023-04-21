Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси увидел военные приготовления в районе Запорожской АЭС.

Об этом говорится в комментарии Рафаэля Гросси, опубликованном в ежедневной сводке агентства в пятницу, 21 апреля.

"Во время посещения Запорожской АЭС больше трех недель назад я видел явные признаки военных приготовлений. После этого наши эксперты, находящиеся на объекте, часто сообщали, что слышали взрывы, иногда свидетельствующие о сильном обстреле неподалеку от АЭС. Я глубоко озабочен в связи с ситуацией на станции", – сказал глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, в течение последней недели эксперты МАГАТЭ слышали обстрелы почти каждый день, а однажды им даже предложили спуститься в бомбоубежище.

Кроме того, Гросси сообщил, что сейчас на ЗАЭС осталась только четвертая часть персонала, необходимого для поддержания нормальной работы станции. Он добавил, что действующая администрация нанимает новых сотрудников, однако для их подготовки понадобится время.

Напомним, в конце марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о провале переговоров по созданию вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.

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