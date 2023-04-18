У США есть секретная ядерная технология на атомной электростанции на территории Украины, и они предупреждают Россию, чтобы та не трогала ее.

Об этом говорится в письме Министерства энергетики США, направленном в прошлом месяце российской госкомпании "Росатом", сообщает CNN.

В письме, датированном 17 марта 2023 года, директор Управления политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщает генеральному директору "Росатома", что Запорожская АЭС в Энергодаре (Украина) "содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".

"В соответствии с законодательством Соединенных Штатов незаконно для неуполномоченных лиц, включая, помимо прочего, российских граждан и российских организаций, таких как «Росатом» и ее дочерние компании, сознательно и преднамеренно получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать, манипулировать такими технологиями или техническими данными, а также направлять или уполномочивать других делать то же самое без того, чтобы такие российские субъекты были уполномоченными получателями со стороны секретаря Министерства энергетики США", говорится в письме.

Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, когда существует возможность их использования таким образом, который подрывает интересы национальной безопасности США.

Письмо Министерства энергетики США поступило в связи с тем, что российские силы продолжают контролировать Запорожскую АЭС - крупнейшую в Европе атомную станцию.

Министерство предупредило Росатом в письме, что любые российские граждане или организации "незаконны" в обращении с американскими технологиями.

Ранее "Страна" сообщала, что пять стран G7 создали альянс для вытеснения России с мирового рынка ядерного топлива.

Также стало известно, что Германия настаивает на включении ядерной энергетики России в пакет санкций Евросоюза.