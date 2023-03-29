Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС не улучшается, а военные действия усиливаются.

Об этом Гросси заявил во время визита на ЗАЭС, сообщают российские СМИ.

По его словам, должны быть приняты все возможные меры для защиты ЗАЭС от каких-либо атак.

Сейчас МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС. Новая концепция, по его словам, сейчас обсуждается с Украиной и Россией.

Напомним, сегодня Гросси приехал с визитом на ЗАЭС. Накануне Гросси заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС очень опасная и очень нестабильная.

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