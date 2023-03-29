Сегодня, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на захваченную россиянами Запорожскую АЭС. Это уже второй визит на самую большую в Европе атомную станцию.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram-канале.

"На этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с эксплуатирующими атомщиками, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Гросси заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС – очень опасная и очень нестабильная.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о провале переговоров по созданию вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны. Гросси вел переговоры о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС несколько месяцев. Министр энергетики Украины Галущенко заявлял, что переговоры проходят очень сложно: Украина настаивает, чтобы россияне покинули территорию ЗАЭС и вывели оттуда тяжелую технику.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Рафаэлем Гросси. Стороны подробно обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.