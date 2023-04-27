Российские силы разместили мешки с песком на крышах реакторов Запорожской АЭС.

Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

Хотя РФ контролирует станцию с марта прошлого года, это первый случай использования подобных фортификаций на крышах реакторов.

"Россия, вероятно, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы крупного украинского наступления", - говорится в сообщении.

При этом в британской разведке отмечают, что повреждение реакторов в случае пехотных операций оценивается как маловероятное, поскольку конструкции реакторов достаточно укрепленные.

Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял о провале переговоров по созданию вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.

В конце марта он сказал, что ситуация вокруг ЗАЭС не улучшаются, а военные действия усиливаются. Он также отметил, что ЗАЭС не может быть защищена на фоне военной активности.

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