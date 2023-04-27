РФ разместила мешки с песком на крышах реакторов ЗАЭС - разведка Британии
Российские силы разместили мешки с песком на крышах реакторов Запорожской АЭС.
Об этом сообщает британская разведка в Twitter.
Хотя РФ контролирует станцию с марта прошлого года, это первый случай использования подобных фортификаций на крышах реакторов.
"Россия, вероятно, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы крупного украинского наступления", - говорится в сообщении.
При этом в британской разведке отмечают, что повреждение реакторов в случае пехотных операций оценивается как маловероятное, поскольку конструкции реакторов достаточно укрепленные.
Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял о провале переговоров по созданию вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.
В конце марта он сказал, что ситуация вокруг ЗАЭС не улучшаются, а военные действия усиливаются. Он также отметил, что ЗАЭС не может быть защищена на фоне военной активности.
Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будут ли в Украине мобилизовывать уголовников на войну.