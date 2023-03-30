Запорожская АЭС "не может быть защищена", заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который вчера посетил захваченную РФ станцию.

"Очевидно, что во всем этом регионе усиливается военная активность. Поэтому станция не может быть защищена", - сказал Гросси и назвал ситуацию "неустойчивой".

Он сообщил, что в районе станции значительно увеличилось количество российских военных.

Ранее Гросси заявил о провале переговоров по созданию вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны.

Несмотря на активизацию боев, глава МАГАТЭ не оставляет надежды договориться о безопасности Запорожской АЭС. Вместе с Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС 29 марта приехали 11 человек в составе делегации МАГАТЭ, включая трех инспекторов из Словакии, Франции и Японии. Они останутся на объекте для ротации на 2 месяца.

Напомним, накануне глава МАГАТЭ заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС очень опасная и очень нестабильная.

Ранее 27 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ на ДнепроГЭС.

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