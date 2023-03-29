Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС не улучшается.

Об этом заявил на пресс-конференции глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, завершивший свой визит на станцию, пишут российские медиа.

"Очевидно, что военные действия активизируются во всем регионе", - сказал он.

МАГАТЭ работает с российскими и украинскими властями, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС, заключив с ними соглашения о соблюдении определенных мер.

Какие именно это меры, Гросси не уточнил, но сказал, что речи о физической защите станции не идет.

"Суть в том, чтобы договориться об определенных принципах, определенных соглашениях. Например - не стрелять по станции, и других, которые мы обсуждаем", - заявил глава МАГАТЭ.

Вместе с Гросси на ЗАЭС приехала делегация, в состав которой входят 11 человек, включая трех инспекторов из Словакии, Франции и Японии, которые останутся на объекте для ротации на два месяца. Делегацию МАГАТЭ сопровождают семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

Напомним, сегодня Рафаэль Гросси приехал с визитом на Запорожскую АЭС. Накануне глава МАГАТЭ заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС очень опасная и очень нестабильная.

Как писала "Страна", 27 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ на ДнепроГЭС.