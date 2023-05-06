"Энергоатом" не подтверждает заявление россиян о полной остановке всех блоков Запорожской АЭС. В заявлении компании отмечается, что по состоянию на сегодня в работе захваченной россиянами Запорожской АЭС не произошло никаких изменений.

Станция не производит электроэнергию, а потребляет ее из украинской электросистемы для обеспечения собственных потребностей.

Пять энергоблоков Запорожской АЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, еще один - в состоянии горячей остановки, сообщили в "Энергоатоме", что нельзя приравнять к "полной остановке".

Напомним, сегодня назначенный россиянами "директор" АЭС Юрий Черничук заявил, что по состоянию на субботу, 6 мая, все блоки Запорожской атомной электростанции остановлены.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщало, что в ООН считают, что инициатива Международного агентства по атомной энергии относительно создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС потерпела неудачу.

А сам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС опасная и нестабильная.