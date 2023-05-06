В Мелитополе россияне со вчерашнего дня начали ускоренно проводить "эвакуацию" населения. Людей вывозят и из других населенных пунктов - не только тех, о которых РФ объявила публично.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он не исключает возможные провокации.

"Эвакуация" происходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. На примере Мелитополя мы можем увидеть такую картину: со вчерашнего дня на территории первой гимназии и центральной площади стоят автобусы, которые также забирают в основном коллаборационистов и тех бешеных, которые согласились поехать с врагом", - сообщил Федоров.

По словам мэра, россияне также выехали из ряда административных зданий.

"Враг покидает их и жжет там все документы. Массовую "эвакуацию" там еще не объявили, но враг уже уезжает оттуда и забирает коллаборационистов", - добавил Федоров

Кроме того, по его словам, эвакуация проходит слишком быстро. Федоров считает, что таким образом россияне могут готовить провокации.

По его информации, в Токмаке автобусы отъезжают раз в 20-30 минут.

"Среди этих людей в автобусах только треть гражданских, а остальные - переодетые военные. В основном автобусы едут в Бердянск. Там оставляют гражданских, а военных везут дальше в Мариуполь", - сообщил мэр.

Он предполагает, что враг собирается прикрываться гражданским населением как "живым щитом" и "делать провокации".

Тем временем представитель назначенных РФ "властей" Владимир Рогов заявил, что список прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под эвакуацию, планируется расширить.

"Не все населенные пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет расширен", - сказал Рогов.

Ранее Федоров заявлял, что россияне хотят эвакуировать 70 тысяч жителей оккупированной части Запорожской области.

А 5 мая "губернатор" подконтрольной России части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление украинской армии под Запорожьем может начаться в ближайшие дни или даже часы.