Появились детали объявленной вчера россиянами эвакуации жителей оккупированной части Запорожской области.

О них рассказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, речь идет о перемещении около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта. Федоров утверждает, что в ожидании контрнаступления россияне хотят устроить там военные базы.

"Подготовка к эвакуации шла более двух недель. Принудительно перемещают пока только детей. Желающих вывозят автобусами даже ночью", - разъясняет Федоров, уточняя, что к эвакуации готовятся и в южной части области - в том числе, в Мелитополе.

Напомним, вчера Россия начала частичную эвакуацию жителей 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области, которые находятся около линии фронта. Планируется эвакуировать жителей следующих населенных пунктов:

Тимошовка,

Смирново,

Тарасовка,

Орлянское,

Молочанск,

Куйбышево,

Пришиб,

Токмак,

Малая Белозерка,

Васильевка,

Великая Белозерка,

Днепрорудное,

Михайловка,

Каменка-Днепровская,

Энергодар,

Пологи,

Конские Раздоры,

Розовка.

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