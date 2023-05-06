Россияне хотят эвакуировать 70 тысяч жителей оккупированной части Запорожской области
Появились детали объявленной вчера россиянами эвакуации жителей оккупированной части Запорожской области.
О них рассказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, речь идет о перемещении около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта. Федоров утверждает, что в ожидании контрнаступления россияне хотят устроить там военные базы.
"Подготовка к эвакуации шла более двух недель. Принудительно перемещают пока только детей. Желающих вывозят автобусами даже ночью", - разъясняет Федоров, уточняя, что к эвакуации готовятся и в южной части области - в том числе, в Мелитополе.
Напомним, вчера Россия начала частичную эвакуацию жителей 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области, которые находятся около линии фронта. Планируется эвакуировать жителей следующих населенных пунктов:
- Тимошовка,
- Смирново,
- Тарасовка,
- Орлянское,
- Молочанск,
- Куйбышево,
- Пришиб,
- Токмак,
- Малая Белозерка,
- Васильевка,
- Великая Белозерка,
- Днепрорудное,
- Михайловка,
- Каменка-Днепровская,
- Энергодар,
- Пологи,
- Конские Раздоры,
- Розовка.
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