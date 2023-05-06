Мэр Мелитополя рассказал детали эвакуации россиянами жителей оккупированной части Запорожской области. Фото: Скриншот из видео

Появились детали объявленной вчера россиянами эвакуации жителей оккупированной части Запорожской области.

О них рассказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, речь идет о перемещении около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта. Федоров утверждает, что в ожидании контрнаступления россияне хотят устроить там военные базы.

"Подготовка к эвакуации шла более двух недель. Принудительно перемещают пока только детей. Желающих вывозят автобусами даже ночью", - разъясняет Федоров, уточняя, что к эвакуации готовятся и в южной части области - в том числе, в Мелитополе.

Напомним, вчера Россия начала частичную эвакуацию жителей 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области, которые находятся около линии фронта. Планируется эвакуировать жителей следующих населенных пунктов:

  • Тимошовка,
  • Смирново,
  • Тарасовка,
  • Орлянское,
  • Молочанск,
  • Куйбышево,
  • Пришиб,
  • Токмак,
  • Малая Белозерка,
  • Васильевка,
  • Великая Белозерка,
  • Днепрорудное,
  • Михайловка,
  • Каменка-Днепровская,
  • Энергодар,
  • Пологи,
  • Конские Раздоры,
  • Розовка.

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