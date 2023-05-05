Российские войска в очередной раз обстреляли прифронтовые территории Запорожской области. Противник произвел 92 обстрела по 18 населенным пунктам, три авиационных, три из БПЛА, два из РСЗО и 84 из артиллерии.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По Новоданиловке били из авиации и артиллерии, Гуляйполю - из БПЛА и артиллерии, по Степногорску - из РСЗО.

"В настоящее время зафиксировано два десятка разрушений гражданских объектов: автомобили, квартиры, частные дома. Люди уцелели", - пишет Малашко.

Накануне россияне сообщали о наступлении ВСУ в Запорожской области.

При этом по данным CNN, запорожское направление окутала информационная тишина в преддверии контрнаступления ВСУ.

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