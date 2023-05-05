В пятницу, 5 мая, в Украине идет уже 436-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 4 мая.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

5 мая

09:05 Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал очередной жесткий выпад в адрес российского военного руководства.

Он выпустил видео, где показал трупы убитых "вагнеровцев", обвинив министра обороны Шойгу и главу генштаба РФ Герасимова в их смертях.

"Шойгу! Герасимов! Где, с...ка, боеприпасы?", - заявил он в камеру.

На прошлой неделе Пригожин заявил, что поставил Шойгу ультиматум по снабжению боеприпасами, и, если он не будет выполнен, "Вагнер" покинет Бахмут.

Мы уже сообщали, что данный конфликт может быть связан не столько с реальной нехваткой боеприпасов (по данным ВСУ интенсивность огня со стороны россиян в Бахмуте не снижается) сколько с очередным обострением межклановой борьбы за контроль над минобороны РФ и финансовыми потоками в нем.

09:04 Нефтегазовые доходы России в апреле стали втрое меньше (минус 64%), чем было в том же месяце прошлого года. И на 6% меньше, чем в марте этого года. Об этом пишет российский Forbes.

Доходы бюджета по этой статье в апреле составили 647,5 млрд руб., как следует из обнародованных минфином данных. В прошлом апреле было 1,798 триллионов, а в марте этого года - 688,2 миллиарда.

Ранее сообщалось, что февральские нефтегазовые доходы РФ упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

При этом западные СМИ считают уровень российских прибылей от торговли нефтью высокими и пишут, что в мае Москва начнет снова наращивать резервы.

08:05 Украина могла запустить дроны по Кремлю, пишет Financial Times со ссылкой на ряд источников и экспертов.

Они указывают на несостоятельность версии об инсценировке этих ударов самой Россией. В этом случае Москва бы показала неспособность защитить страну, что бьет по авторитету Путина.

"У меня есть сомнения по поводу операции под чужим флагом, поскольку политический ущерб для Путина огромен", - сказал западный дипломат на условиях анонимности.

Западный военный заявил газете, что Киев имел средства поражения Кремля.

"Украина показала, что она может взять с полки коммерческий продукт, масштабировать его и затем творчески использовать его с летальными целями. И предыдущие атаки Украины с помощью беспилотных аппаратов показали, как трудно защищаться от таких ударов", - считает источник.

Американский военный эксперт Майкл Кофман полагает, что Украина к операции "как минимум косвенно причастна", и цель была в том, чтобы "продемонстрировать уязвимость России". При этом, по его словам, "американская администрация не всегда позитивно смотрит на удары по российской территории".

При этом издание приводит мнение директора американской военной разведки Скотта Берриера. По его мнению, аппарат запустили с российской территории. Он говорит, что по первым признакам оператор дронов имел зрительный контакт с ними.

Также газета напоминает, что в утечках американской разведки говорилось о намерении ГУР нанести серию ударов по Москве.

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, также было 75 авиационных ударов.

В течение суток ВСУ отразили около 60 атак.

На Лиманском направлении противник пытался наступать в районе Белогоровки и на юго-западной окраине Спорного.

Помимо боев за Бахмут, противник атаковал Богдановку и Марково.

Также отражены многочисленные атаки противника у Марьинки.