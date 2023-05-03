Российские военные Telegram-каналы массово пишут об атаке ВСУ на линии фронта в Запорожской области в районе Орехова.

Об этом же заявляет и представитель российских "властей" Владимир Рогов.

Россияне говорят, что идет бой.

Украина о наступательных действия ВСУ в Запорожской области не сообщала. Так же, как не подтверждала и прошлые сообщения россиян о боях на этом участке.

Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, в Запорожской области Россия продолжает строить масштабную линейную оборону. РФ завершила создание трех уровней оборонительных зон в этом секторе примерно на 120 км.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.