Россияне сообщают о наступлении ВСУ в Запорожской области
Российские военные Telegram-каналы массово пишут об атаке ВСУ на линии фронта в Запорожской области в районе Орехова.
Об этом же заявляет и представитель российских "властей" Владимир Рогов.
Россияне говорят, что идет бой.
Украина о наступательных действия ВСУ в Запорожской области не сообщала. Так же, как не подтверждала и прошлые сообщения россиян о боях на этом участке.
Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, в Запорожской области Россия продолжает строить масштабную линейную оборону. РФ завершила создание трех уровней оборонительных зон в этом секторе примерно на 120 км.
Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.