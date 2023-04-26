Весеннее наступление Украины должно привести к освобождению ее территорий.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

"Весеннее наступление Украины будет, но я не скажу вам, когда. Потому что не хочу облегчать жизнь российской разведке. Мы готовимся, подготавливаем наши вооруженные силы, единственной целью этого контрнаступления будет освобождение украинской территории, то есть возвращение того, что принадлежит нам, а не того, что нам не принадлежит", – сказал Кулеба.

Напомним, нардеп и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что контрнаступление ВСУ будет сюрпризом не только для РФ, но и для украинцев.

Тем временем куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прогнозирует наступление ВСУ после 2 мая.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что на востоке Украины уже происходят контрнаступательные операции ВСУ. По ее словам, активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке, на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементом контрнаступления.