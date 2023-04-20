Контрнаступление ВСУ будет сюрпризом не только для РФ, но и для украинцев.

Об этом заявил нардеп и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"А когда произойдет контрнаступление ВСУ, каким образом, по каким направлениям - как раз тот сюрприз, который меньше всего ожидают враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев", - говорит нардеп.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ произойдет "удивительно и быстро".

Тем временем по данным разведки, россия взяла паузу и копит силы для новых ракетных ударов с целью сорвать контрнаступление ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.