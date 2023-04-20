РФ меняет тактику массированных ракетных обстрелов Украины и копит силы в ожидании контрнаступления украинских войск.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По сравнению с зимой, когда РФ била по энергетике, сейчас враг сосредоточен на ударах по украинской логистике и подготовке военных целей, поражением которых они попытаются сорвать украинские наступательные действия.

"Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой", - подчеркнул он.

Юсов отметил, что россияне уже пробовали подобную тактику в первом этапе полномасштабного вторжения.

Как писала "Страна", сегодня ночью украинские силы ПВО на юго-восточном направлении ночью сбили 10 из 11 выпущенных "Шахедов".

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, российские оккупанты активизировали авиацию на юге Украины и использует иранские дроны-камикадзе из новых поставок.

Кроме того, Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. Эта тактика врага является новой угрозой для украинских сил ПВО.