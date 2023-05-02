Резников заявил, что от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть будущая поддержка Украины
От успеха украинского контрнаступления будет зависеть будущая поддержка Украины со стороны западных партнеров.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина".
"Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине в случае наличия успешных кейсов", - сказал он.
По его словам, вполне нормально, что союзники "хотят инвестировать в успех", и для них очень важно, чтобы переданное оружие и другая помощь показывали результат.
"Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки", - сказал Резников.
Напомним, ранее сообщалось, что американская пресса сомневается в успехе контрнаступления ВСУ и пишет о возможности прекращения огня.
Также мы писали, что на Западе сомневаются, что контрнаступление ВСУ резко изменит ситуацию в их пользу.
Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.
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