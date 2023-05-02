От успеха украинского контрнаступления будет зависеть будущая поддержка Украины со стороны западных партнеров.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине в случае наличия успешных кейсов", - сказал он.

По его словам, вполне нормально, что союзники "хотят инвестировать в успех", и для них очень важно, чтобы переданное оружие и другая помощь показывали результат.

"Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки", - сказал Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что американская пресса сомневается в успехе контрнаступления ВСУ и пишет о возможности прекращения огня.

Также мы писали, что на Западе сомневаются, что контрнаступление ВСУ резко изменит ситуацию в их пользу.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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