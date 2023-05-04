С пятницы, 5 мая, в подконтрольной РФ части Запорожской области вводится запрет на продажу крепкого алкоголя.

"Указ" об этом подписал назначенный РФ "губернатор" региона Евгений Балицкий.

Исключение из запрета составляет розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Запрет будет действовать до 3 августа.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года назначенные Россией "власти" Запорожской области усложнили возможность проезда в подконтрольную РФ часть региона.

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Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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