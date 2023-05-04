В четверг, 4 мая, в Украине идет уже 435-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 3 мая.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

4 мая

08.11 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

За сутки отражены 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк, под Марьинкой - на Новомихайловку.

На Лиманском направлении россияне пытались наступать в Белогоровке "с целью поиска слабых мест в нашей обороне".

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного.

07.57 Местные паблики пишут об утреннем прилете по Константиновке Донецкой области.

07.48 Губернатор Ростовской области РФ Голубев сообщил об атаке беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов.

По его словам, дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады.

"Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", - добавил Голубев.

Отметим, что летом на этот завод уже была дрон-атака.

В Украине владение этим предприятием приписывали Виктору Межведчуку и его жене Оксане Марченко (что стало поводом наложить на них санкции СНБО).

07.35 В Одессе был прилет трёх "Шахидов" по зданиям общежитий. Пострадавших нет, сообщили в оперативном командовании "Юг".

В Киеве - сбиты все атаковавшие город беспилотники и баллистические ракеты, сообщили в городской военной администрации.

При этом обломки дрона найдены в Шевченковском районе столицы.

По данным Воздушных сил, за ночь было сбито 18 беспилотников из 24-х, запущенных по Украине.

04.57 В Украине продолжается массированный налет "Шахидов".

Работу ПВО зафиксировали в Киевской и Одесской областях.

В Одессе местные СМИ пишут о нескольких взрывах и прилете.

Также слышны были взрывы в Киеве и области, но о прилетах данных нет. Периодически они продолжаются.

Параллельно "Шахидам" был взлет носителя "Кинжалов" - Миг-31К.

Паблики сообщали о взрывах и в Запорожье.

Сейчас тревоге на юге дали отбой, но в северных и центральных областях она ещё остаётся.

04.40 Похоже, новый прилет по Краснодарскому краю.

Произошло возгорание резервуаров на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает", - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Северский район находится к западу от Краснодара. Официально прилет пока не подтвержден.

02.41 КГВА подтверждает работу ПВО.

02.35 В Киеве прогремел взрыв. Сообщают о работе ПВО.