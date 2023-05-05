Россия начала частичную эвакуацию жителей 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области, которые находятся около линии фронта.

Об этом сообщил назначенный россиянами т.н "глава области" Евгений Балицкий.

Планируется эвакуировать жителей следующих населенных пунктов: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Сообщается, что вывезти их планируют вглубь оккупированной территории.

Напомним, еще 8 апреля в украинском Генштабе заявили, что оккупанты готовятся вывозить жителей Херсонской и Запорожской областей в аннексированный Крым.

Также мэр Мелитополя сообщал, что россияне готовят эвакуацию населения из захваченной части Запорожской области.

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