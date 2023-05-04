Российские телеграм-каналы сообщают, что ВСУ вчера пошли в наступление на двух участках - под Угледаром Донецкой области и Ореховым в Запорожской.

Один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что при попытке прорыва ВСУ под Угледаром шесть россиян получили ранения, при этом атака была отбита.

По его словам, земля становится суше, и численность украинских контратак возрастает.

Также сообщается об атаке ВСУ в районе села Работино под Ореховым. Россияне утверждают, что отразили там попытку прорыва. По их мнению, это была разведка боем для вычисления состояния российских позиций.

Украина в утренней сводке Генштаба этого не комментировала. Но известно, что такие попытки уже неоднократно предпринимались - особенно под Запорожьем, где, как ожидается, будет наиболее вероятный вектор украинского контрнаступления.

При этом американский "Институт изучения войны" считает, что "российские источники продолжают непропорционально преувеличивать заявления о рутинной активности украинцев вдоль линии фронта в Запорожской области, чтобы предположить, что контрнаступление, возможно, уже началось".

Ряд российских военных пабликов также пишут о том, что сообщения о "начале наступления ВСУ", в частности, под Ореховым, это очень сильное преувеличение. А на самом деле там имеют место лишь локальные бои и попытки разведки боем.

Ранее украинский военный назвал три причины, по которым затягивание контрнаступления вызывает беспокойство.

А глава Минобороны Алексей Резников заявил, что от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть будущая поддержка Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.