Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли дал интервью журналу Foreign Affairs. Оно вышло под заглавием "Как избежать войны великих держав".

Приводим главные тезисы:

1. Есть три вероятных исхода контрнаступления ВСУ, если оно состоится.

Во-первых - "полное обрушение российской линии фронта". "Это уже случалось в предыдущих войнах - например, в Первой мировой войне. Так что вероятность этого есть".

Также, по его словам, "есть вероятность ограниченного успеха" ВСУ. И "есть шанс не добиться успеха".

И еще один вариант - "может быть, украинцы собираются провести оборонительную операцию, и русским будет сложно организовать наступление".

2. Шанс того, что Украина или Россия достигнут своих политических целей на поле боя в этом году крайне низка.

"Это будет очень сложно, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это возможно в этом году", - заявил он.

3. У России в Украине сейчас порядка 200 тысяч солдат.

Потери РФ убитыми и ранеными за все время войны Милли оценивает в 200-250 тысяч.

4. Говоря о вероятности эскалации конфликта до уровня глобального, генерал заявил, что такая опасность есть, поскольку войны "очень эмоциональны".

При этом Милли считает, что "Россия не хочет войны с НАТО или США, а НАТО и США не хотят войны с Россией. Так что в этом отношении все заинтересованы, и Украина точно не хочет такого масштаба войны на своей территории. Так что в интересах всех не нагнетать обстановку".

5. По мнению Милли, "сейчас в мире есть три великие державы: США, Китай и Россия". При этом "есть некоторые признаки того, что Китай и Россия сближаются".

"Мы пока не видим полноценного, действительно прочного и устойчивого геополитического союза между Китаем и Россией. Может ли это произойти в будущем? Это может случиться, и нам нужно опасаться этого", - заявил генерал.

При этом Милли считает, что глава Китая Си - "очень, очень крутой парень, непревзойденный реалист", поскольку не стремится к войне со Штатами.

Как писала "Страна", вчера главком ВСУ Залужный созвонился с Марком Милли.

Ранее Милли заявлял, что танки Abrams не решат исход войны в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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