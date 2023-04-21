Танки Abrams, которые скоро прибудут в Германию для тренировок украинцев, способны оказать влияние на ход войны в Украине, но не способны переломить ее ход в корне.

Такое мнение высказал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли на пресс-конференции по итогам "Рамштайна", пишет Reuters.

"Я предвзят, но все же я считаю, что танк M1 Abrams – лучший в мире", - цитирует агентство слова Милли.

Он добавил, что, конечно, есть еще танки Leopard, но, по его мнению, "когда танк Abrams будет доставлен в Украину - он действительно будет значим".

"Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает "серебряной пули", - предупредил Милли, имея в виду, что на фронте не бывает одного оружия, которое способно решить судьбу всей войны.

Ранее мы писали, что США начнут обучать украинских военных управлять танками Abrams в начале лета.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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