В начале июня США начнут обучение украинских военных управлению танками M1 Abrams и их обслуживанию. Обучение пройдет на тренировочном полигоне Графенвор в Германии, куда в конце мая доставят 31 американский танк.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

По данным издания, тренировочный курс продлится около 10 недель, обучение пройдут около 250 украинских военнослужащих.

Часть их них будет обучаться управлению, другая - ремонту и техническому обслуживанию техники.

Учебные танки не будут переданы в Украину. В США сейчас модернизируются танки Abrams M1, которые будут отправлены в Украину.

Напомним, Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на создание танков Abrams для Украины.

Также сообщалось, что США планируют доставить танки Abrams в Украину быстрее, чем планировалось.

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