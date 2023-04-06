Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на создание танков Abrams для Украины.

Соответствующая информация размещена на сайте Минобороны США.

Договор должен быть исполнен до 29 сентября.

"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1", - сообщил Пентагон.

Финансирование контракта будет идти через фонд поддержки Украины.

Будет ли это постройка новых или модернизация старых танков - не сообщается. Но второй вариант куда дешевле: судя по открытым данным, это может стоить порядка двух миллионов долларов на одну машину (тогда как новый Абрамс обойдется в 6-8 миллионов).

Ранее Пентагон заявлял, что план по отправке танков M1 Abrams в Украину уже реализовывается.

По данным CNN, США планируют доставить танки Abrams в Украину быстрее, чем планировалось.

Тем временем война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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