Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об итогах встречи в формате "Рамштайн" и рассказал о планах поставок вооружений для Украины.

Так, Остин подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию о том, что танки "Абрамс" прибудут в Германию для тренировок украинцев в течение следующих нескольких недель.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в Германии сейчас учатся около 25 тысяч украинских военных.

Около 8 тысяч уже закончили учебу и вернулись в Украину.

Также Остин сообщил, что Германия и Нидерланды передадут Украине минные катки, транспорт и топливозаправщики.

Кроме того, участники 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" поддержали предоставление ракет для противовоздушной обороны Украины.

"Многие участники нынешней встречи также поддержали предложение о предоставлении ракет для ПВО и другого тяжелого вооружения", - сказал глава Пентагона.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО.

"Мы де-факто уже являемся частью пространства безопасности Североатлантического союза. Я выразил надежду, что это ускорит политические решения относительно интеграции нашей страны в НАТО", - написал Резников на своей странице в Twitter.

Кроме того, министр заявил о "зеленом свете" для тесного сотрудничества Украины с NSPA, агентством НАТО по закупкам, и о подписании Протокола о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания основных боевых танков Украины Leopard 2.

"Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников", - подытожил Резников.

Ранее мы публиковали видео встречи министров обороны Украины и США накануне сегодняшнего "Рамштайна".

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Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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