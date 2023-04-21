Началось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на немецком авиабазе Рамштайн.

Министр обороны Ллойд Остин в ходе выступления заявил, что с начала вторжения НАТО оказала военную помощь Украине на 55 миллиардов долларов.

Ожидается, что на сегодняшней встрече будет обсуждаться передача Украине дальнобойных ракет - на 100 и более километров. Об этом заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что если Запад не даст дальнобойные ракеты, то наступление Украины приведет к большим потерям.

Ранее США объявили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн, куда вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, ракеты TOW, комплексы противотанкового оружия АТ-4, противотанковые мины, более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы, запчасти и другое полевое оборудование.

Также "Страна" писала, как республиканцы призвали Байдена остановить помощь Украине в существующем формате.

Тем временем война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.