Украине нужны дальнобойные ракеты на 100 и более километров. Этот вопрос будет обсуждаться на очередной встрече в формате "Рамштайн", которая состоится завтра, 21 апреля.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Киев".

"Любой "Рамштайн" - это прежде всего аудит того, что сделано и что нужно сделать с точки зрения оперативной необходимости для Украины. Подытожат, что уже предоставлено, с учетом пакетов военной помощи", - сказал Подоляк.

Он напомнил, что вчера США объявили о новом пакете военной помощи. Также, по словам советника, "ждем такие же пакеты от других стран, в том числе от Испании".

Подоляк отметил, что это первая составляющая любого "Рамштайна", а вторая - оценка ресурсной способности России.

"Что у них есть, что они используют, что они построили с точки зрения оккупированных фортификаций.

Отсюда выходит третий вопрос, который нужно решать на "Рамштайне" - какая необходимость и в каких инструментах нужна сейчас и сегодня. Мы будем говорить о дальнобойных ракетах прежде всего. Нам нужны дальнобойные ракеты - на 100 и более километров", - добавил Подоляк.

Ранее мы писали, что, по данным Financial Times, Украина на заседании в формате Рамштайн запросит у союзников зенитные ракеты, поскольку запасы ПВО заканчиваются.

Также "Страна" рассказывала, что накануне Испания начала процесс передачи Украине танков Leopard 2. Шесть танков уже прибыли в порт Сантандер на севере страны.