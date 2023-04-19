Министерство обороны США объявило о новой военной помощи Украине. Стоимость пакета составляет 325 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Выделение помощи санкционировал президент Джо Байден. Это уже тридцать шестой по счету одобренный главой Белого дома пакет оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

Новая помощь включает:

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS,

артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм,

ракеты TOW,

комплексы противотанкового оружия АТ-4,

противотанковые мины,

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию,

высокоточные авиационные боеприпасы,

запчасти и другое полевое оборудование.

Вчера сообщалось, что США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием властями Украины помощи.

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