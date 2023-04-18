США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием властями Украины помощи
США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием украинской властью американских средств.
Об этом сообщается на сайте Агентства США по международному развитию (USAID).
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы правительство Украины могло оказывать критически важные услуги своему народу эффективным и прозрачным образом. Правительство США выделяет дополнительно 20 миллионов долларов для дальнейшего усиления надзора и прозрачности прямой бюджетной поддержки, которую США предоставляет Украине", - сказано в пресс-релизе.
В агентстве добавили, что это новое финансирование, которое стало возможным благодаря Конгрессу, "еще больше укрепит надзор и подотчетность правительства Украины в управлении фондами помощи, которые помогают заложить основу для восстановления Украины".
В USAID также заверили, что внедрили "всеобъемлющий и надежный уровень надзора и подотчетности" в расходовании помощи, чтобы контролировать использование средств, а также предотвращать и противодействовать коррупции, чтобы гарантировать, что финансирование доходит до нуждающихся украинцев.
Новость появилась после встречи администратора USAID Саманты Пауэр и министра финансов Джанет Йеллен с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на которых стороны подтвердили, что подотчетность и прозрачность остаются первостепенными приоритетами как для защиты налогоплательщиков США, так и для обеспечения того, чтобы средства продолжали удовлетворять насущные потребности украинского народа.
В декабре республиканцы потребовали проверить эффективность экономической помощи Украине со стороны США.
В феврале комитет по надзору палаты представителей США запросил Минобороны, Госдеп и Агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных на оказание помощи Украине.