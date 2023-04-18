США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием украинской властью американских средств.

Об этом сообщается на сайте Агентства США по международному развитию (USAID).

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы правительство Украины могло оказывать критически важные услуги своему народу эффективным и прозрачным образом. Правительство США выделяет дополнительно 20 миллионов долларов для дальнейшего усиления надзора и прозрачности прямой бюджетной поддержки, которую США предоставляет Украине", - сказано в пресс-релизе.

В агентстве добавили, что это новое финансирование, которое стало возможным благодаря Конгрессу, "еще больше укрепит надзор и подотчетность правительства Украины в управлении фондами помощи, которые помогают заложить основу для восстановления Украины".

В USAID также заверили, что внедрили "всеобъемлющий и надежный уровень надзора и подотчетности" в расходовании помощи, чтобы контролировать использование средств, а также предотвращать и противодействовать коррупции, чтобы гарантировать, что финансирование доходит до нуждающихся украинцев.

Новость появилась после встречи администратора USAID Саманты Пауэр и министра финансов Джанет Йеллен с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на которых стороны подтвердили, что подотчетность и прозрачность остаются первостепенными приоритетами как для защиты налогоплательщиков США, так и для обеспечения того, чтобы средства продолжали удовлетворять насущные потребности украинского народа.

В декабре республиканцы потребовали проверить эффективность экономической помощи Украине со стороны США.

В феврале комитет по надзору палаты представителей США запросил Минобороны, Госдеп и Агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных на оказание помощи Украине.