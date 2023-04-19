Появилась реакция РФ на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёль о том, что Сеул будет помогать Украине в случае "крупномасштабного гражданского нападения".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что в таком случае будут осуществляться поставки оружия в КНДР.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у наших партнеров из КНДР", - написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что Россия хочет получить дополнительные боеприпасы из Северной Кореи.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.