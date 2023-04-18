Путин посетил захваченные территории Украины перед Пасхой, хотя Кремль сообщил об этом после
Президент РФ Владимир Путин, судя по всему, посещал захваченные территории Украины еще накануне Пасхи. Это следует из видео, которые были опубликованы Кремлем и российскими СМИ.
На одном из роликов, где Путин в Херсонской области дарит икону российским военным, слышна его фраза: "Сейчас вот Пасха будет, да?"
Позже Кремль опубликовал видео, где слово "будет" в цитате Путина уже приглушено.
Известно, что Пасху Путин встречал в храме Христа Спасителя в Москве. То есть, видимо, посещал он Херсонскую и Луганскую область еще до праздника.
Как писала "Страна", 18 апреля стало известно о том, что Путин побывал на оккупированных территориях Украины. Он посетил Херсонскую и Луганскую области.
Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.
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