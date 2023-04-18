Президент РФ Владимир Путин, судя по всему, посещал захваченные территории Украины еще накануне Пасхи. Это следует из видео, которые были опубликованы Кремлем и российскими СМИ.

На одном из роликов, где Путин в Херсонской области дарит икону российским военным, слышна его фраза: "Сейчас вот Пасха будет, да?"

Позже Кремль опубликовал видео, где слово "будет" в цитате Путина уже приглушено.

Известно, что Пасху Путин встречал в храме Христа Спасителя в Москве. То есть, видимо, посещал он Херсонскую и Луганскую область еще до праздника.

Как писала "Страна", 18 апреля стало известно о том, что Путин побывал на оккупированных территориях Украины. Он посетил Херсонскую и Луганскую области.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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