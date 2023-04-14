Украина имеет право наносить удары по территории России и такие действия не нарушают никаких соглашений с поддерживающими ее странами.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью NBC News.

Он также заявил, что не нужно беспокоится о возможной войне НАТО с Россией, потому что РФ эту войну проиграет.

В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Моравецкого "идиотом" и пригрозил уничтожить Польшу.

"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером", - заявил зампред Совбеза РФ.

Ранее украинские военные впервые показали видео артиллерийского удара по территории России.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.