Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал идею ввести миротворцев в Украину. Он заявил, что миротворческий контингент - "прямые враги" для РФ, и будут "законными целями" для российской армии.

Пост на эту тему он написал в своем телеграм-канале.

"Очевидно и то, что такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага. Они комбатанты, а не "писмейкеры". И они будут погибать в ходе военных действий", - сказано в записи Медведева.

Напомним, об обсуждении на Запале инициативы ввода в Украину миротворцев первым заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать", - сказал он сегодня

В Кремле идею ввода миротворцев назвали "потенциально очень опасной".

Мы анализировали, что означает заявление Орбана по поводу миротворцев.