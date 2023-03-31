Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе близки к обсуждению отправки в Украину миротворческих войск.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, цитирует Орбана Telex.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", - заявил премьер Венгрии.

Он напомнил, что еще год назад отправка летального оружия являлась предметом дискуссий.

"Сейчас вопрос - только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска", - заявил Орбан, добавив, что Венгрия против отправки войск, также как и ранее была против отправки летального оружия.

Напомним, в начале года сообщалось, что Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с РФ о зоне безопасности.

Тем временем война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.