Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал американского бизнесмена Илона Маска "светочем борьбы за демократию в Соединенных Штатах Америки" и заявил, что тот "точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания".

Об этом политик сказал в интервью российским изданиям.

У него спросили, с какой целью он остался в Твиттере.

"Что касается Твиттера, надо использовать оружие врага. У нас Твиттер не запрещен, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушел, то я подумал про англоязычный Твиттер и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают", - ответил Медведев.

Он признался, что и сам удивляется эффективности подобной стратегии.

"Иногда даже просто приятно. И дальше будем этим заниматься, если не заблокируют", - добавил он.

Замглавы Совбеза РФ обратил внимание, что доступ к соцсети ранее ограничивали экс-президенту США Дональду Трампу, но сейчас его уже разблокировали.

"Надеюсь здесь на Илона Маска, который является светочем борьбы за демократию в Соединенных Штатах Америки и точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания", - заметил Медведев.

Вчера на заседании директоров предприятий ВПК Медведев зачитал телеграмму Иосифа Сталина 1941 года.

Ранее он ответил на предложение Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию.